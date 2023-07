ZAMLARI SÜRATLE UYGULUYORLAR

ASGARİ ÜCRETE GELİNCE

HESAPLARI TUTMUYOR

AĞIR AKSAK UZATIYORLAR..



Yine bir asgari ücret hikayesine daha gelmiş bulunmaktayız. Devlet dairesi işleri gibi , git bu gün gel yarın misali başka bir tarihe ertelenmiştir. Fakat zam konularında hiç vakit kaybetmiyorlar. Her gün , her an, herşeye fütursuzca zam yapıyorlar.

Asgari ücret insanların en temel ihtiyaçlarını, karşılamaya yönelik bir koruma sağlamayı amaçlar. Fakat artık bu asgari ücret temel ihtiyaçları karşılamanın çok çok fazla altında kalmış durumda. Bir çok ürün ve hizmette fiyatlar kat be kat ucuk seviyelerde. Gıda, ulaşım, enerji, sağlık, eğitim tüm bu temel ihtiyaçlarını maliyetleri her gün yükseliyor.

Bu kadar zam furyasının ortasında asgari ücretin yerinde sayması oldukça endişe verici bir durum. Bu kadar insanın, emekcinin yaşamlarını sürüdürebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeterli bir gelire ihtiyaçları vardır. Ancak fiyat artışlarına , karşılık olarak asgari ücrette yapılan yetersiz ve sınırlı artışlar bu kadar insanı, emekciyi , çalışanın geçim sıkıntısı yaşamasına neden oluyor.

Bu durum gelir eşitsizliğini derinleşiyor ve yoksulluk sınırının altında yaşayan insan sayısını artırıyor. Asgari ücret , insanların insanca yaşamasını sağlamalı ve ekonomik güvence sağlamalıdır. Tabi bunu siz Devlet-i Aliyye mensuplarını anlaması biraz güç. Yine masadan başka bir tarihe erteleyerek ayrıldığınız, o asgari ücret diyoruz evet o asgari ücreti yerinde saydırarak veya cüzi rakamlar ile iyleştirerek, daha rahat bir yaşam standardı elde etmelerini engelliyorsunuz.

Siz tuzu kuru olanların, koltuk mercilerinde rahat rahat oturup gün gitsin maaş gelsin diyenlerin pek umrunda olmayan bu emekci, bu halk, bu çalışanlar geçimlerini sağlamak için ek işlere yönelmek veya daha uzun süre çalışmak zorunda kalıyor. Bunun sonucunda da aileleri ile vakit geçirmek, eğitimlerine odaklanmak veya kişisel gelişmeleri ile ilgilenmek gibi önemli konularda fedakarlık yapmak zorunda kalıyorlar. Asgari ücreti yerinde saldırmakla, hem ülkeye hemde ekonomiye verdiğiniz zararın haddi hesabı yoktur.



Her gün istisnasız her şeyin fiyatı anormal derecede artıyor. Dün alınan ürünün, saatler içerisinde fiyatının değişmesi aklıl alır bir durum değildir. Enflasyonun nirvanasını yaşatıyorsunuz bu halka. Biliyorsunuz ki aç kalacak ama o elektirk faturasını yatıracaktır. Biliyorsunuz ki boğazından kesecek evlat okutacaktır. Biliyorsunuz ki çalışacak çalışacak ve sizlere geri verecektir. Halkını düşünen bir yönetim var olmuş olsaydı, dışarıdaki en büyük tefeci olan marketleri denetlemekle görevlerinizin bir kısmını yapmış olurdunuz.

Ekmeğin, hellimin, etin ve elzem olan tüm ihtiyaçların alınmayacağı bir düzen ve toplum yarattınız. Sizler ada içerisinde var olan turist ve yabancı öğrencilerden almayı planladığınız her şeyi , kendi emekcisine ve halkına da uygulamaktan asla gocunmayan sistem kurucularısınız. Eğitimin ticaret haneye dönüşmesi, sağlığın artık para ile dahi olmadığı. Ev kiralamanın , ev almakla aynın olduğu ve gerilemiş bir ülke olma yolundaki başarlı adımlarımızı görmezden gelmek sizlere büyük haksızlık olur.

Asgari ücreti zahmet edip de yaşanılır bir hale getirmeden önce ki bu sadece bir hayal. Önce dışarıda onca kafasına göre zam yapan kurum ve kuruluşları marketleri vede eğitimhaneleri vede sağlık sektörlerinin denetleyin. Önce çürükleri temizleyin. Önce halkın rahat bir nefes almasını sağlayın. Bunları da mı sizlere halk söylemesini bekliyorsunuz. Siz bu halktan hep çok şey bekliyorsunuz. Ama bu halk sizlerden artık bir şey beklemekten vazgeçti.

EĞER Kİ ASGARİ ÜCRETİ SAĞ CEBİMDEN ÇIKARTIP, SOL CEBİME NASIL GERİ ALIRIM HESABINIZ VARSA.

BİZCE HİÇ ZAHMETLER EDİP DE TOPLANMAYIN...

KARAKUŞ