Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Livington şehri civarında bulunan Mosi-oa-Tunya Ulusal Parkı'nda yoldan geçen filler bir araca saldırdı.

Maramba Köprüsü yakınında meydana gelen olayda, saldırının şiddetiyle araçtan fırlayan 64 yaşındaki ABD vatandaşı Juliana Gle Tourneau, filler tarafından ezilince yaşamını yitirdi.

Botsvana, Zambiya ve Zimbabve sınırlarında yer alan bölge, dünyanın en yoğun fil nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Bu bölgede yollarda sık sık rastlanan fil sürülerini tehdit altında hissettirmemek için araçla belli bir mesafenin korunması hayati önem taşıyor.