Zafer kazanmaya bebekken başladı…

(Kamalı Haber) - Kıbrıslı Türk 20 yaşındaki Kezban Kaymak, İngiltere’de büyük başarılara imza atıyor. Henüz 3 aylıkken yakalandığı çocukluğu çağı kanseriyle mücadele ederek, savaşı kazanan Kaymak, İngiltere’nin prestijli üniversitelerinden Surrey Üniversitesi Bio Medical Sicience bölümünü kazandı. Kaymak, akademik başarısının yanı sıra Güney Doğu İngiltere Powerlifting yarışmasında derece elde ederek, eğitim gördüğü üniversiteyi temsil etme hakkı elde etti. Kaymak’ın İngiltere yolculuğu yakalandığı hastalık nedeniyle başladı. Henüz 3 aylıkken kendisine çocukluk çağı kanseri (Neuroblastoma) tanısı konan Kaymak’ın zorlu mücadelesi başlamış oldu. Aile doktorları Hüseyin Debreli ve Sertaç Eralp, hızlı bir şekilde Kaymak’ın tetkiklerini yaptı ve ailesine yurt dışına tedavi edilmesini önerdi. Ailesi kanser tüm vücuduna yayılan minik Kaymak’ı iyileştirmek için Londra’ya götürdü ve zorlu bir tedavi süreci başladı. İngiltere’deki doktorlar, aileye yeni çıkan bir kemoterapiyi önerdi. Böylelikle Kaymak, yeni çıkan tedaviyi ilk deneyenlerden biri oldu. Kaymak bir nevi kobay olarak kullanılsa da zamanla tedavinin işe yaradığı anlaşıldı. Doktorlar yeni tedaviyi Kaymak’ta denedikleri için 20 yıldır onu gözetim altında tuttu. Şu anda çocuklar için yaygın bir şekilde kullanılan tedavinin herhangi bir olumsuz etkisine de rastlanmadı.

Sağlık üzerine eğitim almayı seçti

Kezban Kaymak, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı eğitimini bu yönde almaya karar verdi. Surrey Üniversitesi Bio Medical Sicience bölümünü kazanan Kaymak, kan kanseri üzerine staj yapmak için King’s College bünyesindeki Guys Hospital’a başvurdu ve talebi kabul edildi. Kaymak ayrıca Amerika’nın San Diego eyaletinde gerçekleşen Hematoloji Kongresine gönderilen iki kişiden biri oldu. Sağlık alanında aldığı eğitimin yanı sıra sporla da ilgilenen Kezban Kaymak, Güney Doğu İngiltere Powerlifting yarışmasında 69 kg sikletinde 122.5 kg squat, 55 kg bench press ve 140 kg deadlift ile 317.5kg toplam elde ederek 2023 yılı, 26-28 Nisan tarihleri arasında Cardiff’te yer alacak olan ulusal British University Championships yarışmasına Surrey Üniversitesini temsil etmek üzere katılma hakkı kazandı. Tüm zorluklara göğüs gerip, çalışarak, hayatta istediklerini yapmayı başaran Kaymak’ın en büyük destekçisi ise ailesi oldu.