Yayın Yüksek Kurulu(YYK) Başkanı Feyzi Hansel ve beraberindeki heyet, Kanal Sim ile Sim FM ve Capital Radyo’yu ziyaret etti.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Kurul, medya kuruluşlarına yönelik ziyaretlerine devam ediyor.

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ile Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Gürlek, bu çerçevede, United Medya çatısı altında yayınlarını sürdüren Kanal Sim ve Sim FM’i de ziyaret etti.

Hansel ve Gürlek, Kanal Sim Genel Müdürü İpek Akın ve Yayın Yönetmeni Meyil Adakul ile bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YYK Başkanı Feyzi Hansel ile Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Gürlek, daha sonra Capital Radyo’yu ziyaret ederek, Capital Radyo Direktörü Ahmet Kasımoğlu ile görüştü.

Feyzi Hansel, YYK’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi ve yasa değişikliği başta olmak üzere, Web TV’ler ile platform yayıncılığı yapan kuruluşların kayıt altına alınması ve yayıncılık faaliyetleri konularına değindi.