“Bağışlar AFAD ve Kızılay’ın hesaplarına aktarılacak”

Türkiye ve KKTC’deki radyo ve televizyonlar, Türkiye’deki depremin yaralarını sarmak için bu akşam depremzedeler için bağışların toplanacağı yardım kampanyası ortak yayını yapacak.

Yayın Yüksek Kurulu’ndan (YYK) verilen bilgiye göre, Türkiye ve KKTC’deki radyo ve televizyon kuruluşları, Türkiye’deki depremzedeler için RTÜK ve YYK iş birliğinde gerçekleştirilecek ortak yayını aktarma konusunda inisiyatif üstlendi.

“Türkiye Tek Yürek” sloganıyla düzenlenen ortak yayın, tüm radyo ve televizyonlar ile web platformları tarafından canlı olarak aktarılacak.

Turkuvaz Medya Merkezi stüdyolarında yer alacak program, KKTC saati ile 19.00, Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak. Ortak canlı yayında, ünlü isimler depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım toplayacak. Yayın süresince toplanan bağışların Kızılay ve AFAD’ın hesaplarına aktarılacağı açıklandı.

YYK tarafından yapılan açıklamada, radyo, televizyon ve web TV platformlarının, RTÜK ve YYK iş birliği içerisindeki ortak yayını aktarma konusunda inisiyatif üstlenerek ve tek yürek olma yolunda büyük bir görev yapacaklarının altı çizildi.

Açıklamada, yardım kampanyası yayınını aktaracak olan kuruluşların yanı sıra ilk günden itibaren bağışlarıyla katkı koyan ve bu akşamki yayında bağışta bulunacak herkese teşekkür edildi.