Yüksek Yayın Kurulu (YYK) Yönetimi, RTÜK’ün daveti ile gittiği Ankara’da üst düzey temaslarda bulundu. Verimli görüşmelerin yapıldığı temaslarda, yeni işbirlikleri ve uluslararası açılımlar ele alındı.

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ile YYK üyesi Hüseyin Gürlek, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun daveti üzerine Ankara’da bir dizi temaslar gerçekleştirdi.

YYK'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara’daki ziyaretlerin ilki, Radyo Televizyon Üst Kurulu tesislerine gerçekleştirildi.

Ziyarette, YYK Başkanı Feyzi Hansel, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile görüştü. Görüşmede, YYK üyesi Hüseyin Gürlek de hazır bulunurken, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ile RTÜK üyesi Deniz Güçer yer aldı.

Görüşmede, iki kurum arasında var olan işbirliklerinin daha da güçlendirilmesi kararı alındı. Görüşmede, Eylül ve Kasım aylarında gerçekleştirilecek olan ve YYK’nın da katılacağı uluslararası toplantıların hazırlığının yanı sıra, KKTC’de faaliyetlerini sürdüren medya kuruluşlarının altyapısının güçlendirilmesi için müşterek projeler hazırlanması olanakları da değerlendirildi.

“RTÜK, YYK’nın dünyaya açılma noktasıdır”

Ziyarette konuşan YYK Başkanı Feyzi Hansel, kuruluşlarından bu yana RTÜK ve YYK’nın çok yakın ilişkiler içerisinde olduğunu ve RTÜK’ün, tüm imkanlarından YYK’yı da yararlandırdığını belirterek, “RTÜK, YYK’nın dünyaya açılma noktasıdır” ifadesini kullandı.

Ziyaretle birlikte iki kurum arasındaki işbirliklerinin giderek artması kararı alındığına dikkat çeken YYK Başkanı Hansel, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e yakın işbirliği ve samimi misafirperverliği nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Yeni girişimler ve işbirliği gündemde

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise tüm imkanlarını yavru vatan ve kardeş kuruluş YYK için her zaman kullandıklarını ve kullanmaya devam edeceklerini vurguladı. Şahin, yeni girişimler ve işbirliği alanları için hazırlıklarının da sürdüğünü ifade etti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

TRT Genel Müdürlüğü’ne ziyaret

YYK Başkanı Feyzi Hansel, Ankara’daki temasları çerçevesinde TRT Genel Müdürlüğü’ne de nezaket ziyaretinde bulunarak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile görüştü.

Ziyarette, Kurul üyesi Hüseyin Gürlek de yer aldı.

YYK Başkanı Feyzi Hansel, bugüne değin Kıbrıs Türk yayıncılık hayatına sağlamış olduğu katkılardan dolayı TRT’ye teşekkürlerini iletti. TRT ile iş birliği olanaklarını artırma konusunda ortak çalışmaya hazır olduklarının altını çizen Feyzi Hansel, bilhassa eğitim bakımından medya sektörünün altyapısının güçlendirilmesi için TRT’den destek talebinde bulundu.

Hansel ile Sobacı, görüşmenin ardından hediye takdiminde bulunarak anı fotoğrafı çektirdi.

TC İletişim Başkanlığı’na nezaket ziyareti yapıldı

YYK Başkanı Feyzi Hansel, Ankara’daki temasları sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Oğuz Güner ile de görüştü. Nezaket ziyareti şeklindeki görüşmede Kurul üyesi Hüseyin Gürlek de yer aldı.

YYK Başkanı Feyzi Hansel, görüşmede yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kabulü nedeniyle Başkan Güner’e teşekkür etti.

Görüşmede, medya sektörünün geliştirilmesi açısından yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜRKSAT ile verimli görüşme gerçekleşti

YYK Başkanı Feyzi Hansel, Ankara’daki temasları çerçevesinde TÜRKSAT Genel Müdürlüğü’nü de ziyaret etti. Kurul üyesi Hüseyin Gürlek’in hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Feyzi Hansel, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile biraraya geldi.

Görüşmede, uydu yayıncılığı başta olmak üzere medya sektörünün sorunları değerlendirilirken, TÜRKSAT’ın ülkedeki statüsünün yükseltilmesi hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin tamamlanmasının ardından karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.