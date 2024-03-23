Yurt dışından 400 kadar bisikletçinin, “Gran Fondo 2024” yarışları çerçevesinde Baf’a geldiği belirtildi.

Haravgi gazetesi 40 ülkeden yaklaşık 400 bisikletçinin, 29-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Skoda Cyprus Gran Fondo” yarışı için Baf’a gelmeye başladığını yazdı.

Bu yarışmanın, Güney Kıbrıs’ta yapılan büyük yarışlardan biri olduğunu yazan gazete, yarışmaya en büyük katılımın , 650 bisikletçiyle 2019 yılında yaşandığını, geçen yıl ise 500’i aşkın sporcunun yarışmaya katıldığını anımsattı.