Merkezi İhale Komisyonu suskunluğa büründü. Sükut ikrardandır sözü Alsancak yolundaki pis koku iddialarını destekliyor. Madem Merkezi İhale Komisyonu bize cevap vermiyor siz hesap sorunuz !… Siz denetleyiniz !…

YÜZ MİLYONLARCA LİRANIN VEBALİ KİMİN BOYNUNDA !..

Girne - Alsancak anayolunun ikinci etabıyla üçüncü etabı arasında İKİ YÜZ MİLYON TÜRK LİRASINDAN FAZLA FARK iddiaları ve üçüncü etabın Açık ihale yöntemiyle yapılmaması kamuoyunda büyük tepki topladı.

Geçtiğimiz hafta gazetemiz KIBRIS MANŞET’in gündeme getirerek detayları talep ettiği Merkezi İhale Komisyonu sessizliğe büründü ve cevap vermekten kaçınıyor. 30 milyonluk ihalenin aynı miktardaki devamını açık ihale yapmadan 230 milyona verenler bunun vebali altında ezilecekken bunun hesabını hiçbir şekilde sormaksızın başını kuma gömen Muhalefetin tavrı da gözlerden kaçmıyor .

Halkın vergilennden toplanan paralarla kimlere neler peşkeş çekildiğini, bu peşkeşten hangi bürokratların ve hangi siyasilerin ne menfaat elde ettiğini sorgulayan halkımız muhalefet partilerin sessizliğinin sebebiniyse anlamakta zorlandıklarını belirtiyorlar .