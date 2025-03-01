“Philenews” ve diğer sitelerde yer alan haberlerde binlerce kişinin ellerindeki pankartlarla tren kazasında ölenleri anmak için dün akşamüzeri Lefkoşa Rum kesiminde yer alan Elefteriya Meydanı'nda toplandığı belirtildi.

Rusya: "ABD Dahil Tüm Ülkelerle Karşılıklı Saygı Ve Yarar Temelinde Diyalog Kurmak İstiyoruz" Rusya: "ABD Dahil Tüm Ülkelerle Karşılıklı Saygı Ve Yarar Temelinde Diyalog Kurmak İstiyoruz"

Benzer etkinliklerin Larnaka, Limasol ve Baf’ta da düzenlendiği belirtirken, etkinliklere katılan vatandaşların tren kazasının 57 kurbanı için adalet istediği belirtildi.

Anma ve protesto etkinliklerine katılanların bu trajedinin unutulmaması ve üzerinin örtülmemesi için hesap verilmesini talep ettikleri kaydedildi.

        

Kaynak: RSS