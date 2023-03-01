Yunanistan’ın Larisa kenti yakınlarında dün gece bir yolcu treni ile bir yük treninin çarpışması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti ve 85 kişi de yaralandı.

Yaklaşık 350 kişi taşıyan yolcu treni Atina'dan Selanik'e, yük treni de Selanik'ten Larisa'ya gidiyordu.

Trenlerin neden çarpıştığı henüz bilinmiyor.

Tessali Bölge Valisi Konstantinos Agorastos, gece yarısından hemen önce Tempe kasabasında iki trenin kafa kafaya çarpıştığını belirterek "Çarpışma çok şiddetliydi. Yolcu treninin ilk dört vagonu raydan çıktı. Vagonlardan ikisi yangın nedeniyle tanınamayacak hale geldi" dedi.

Agorastos, çarpışma öncesinde iki trenin de yüksek hızda seyrettiğini, makinistlerin birbirlerinden haberi olmadığını söyledi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpışmadan sonra 194 yolcunun kurtarılarak Selanik'e götürüldüğü açıklandı. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

Trenden kurtarılan ve Reuters’a konuşan bir kişi, “Büyük panik yaşadık, vagonda herkes çığlık çığlığaydı. 10-15 saniye boyunca sarsıldık, camlar kırıldı, yana yattık, kablolar sarktı ve yangın çıktı” dedi.

Bir diğer yolcu ise "Deprem gibiydi" ifadelerini kullandı.

Sağ kurtulan yolcular, vagonlar yoldan çıkıp, alevler içinde kalırken "kâbus gibi bir 10 saniyeden" bahsetti.

28 yaşındaki yolcu Stergios Minenis "Büyük ir patlama sesi duyduk. Vagon takla atıp, yana yattı. Panik oldu. Kablolar, alevler. Hemen yangın çıktı. Takla atıyorken, yanıyorduk. Sağımızda, solumuzda ateş vardı. 10 -15 saniye kaos oldu. İnsanlar çığlıklar atıyordu" dedi.

Yunan devlet televizyonuna konuşan bir kurtarma görevlisi, ekiplerin gece boyunca çalıştığını belirterek "Enkazdan insanları çıkarıyoruz. Yaralılar ve ölüler de var. Bir trajedi yaşıyoruz" dedi.

Bir gönüllü de AFP ajansına "Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Çok trajik. Çarpışmanın üzerinden beş saat geçti hala insanların cansız bedenlerini buluyoruz" diye konuştu.