Yunanistan'da bu ay başında yaşanan sel felaketi sonrası Tesalya Bölgesi'ndeki Karla Gölü'nün, 61 yıl önceki yüzölçümünden daha geniş bir alana genişlediği bildirildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin, uydu görüntülerinden oluşturulmuş videoyla aktardığı rapora göre, 6 Eylül'de başlayan sel felaketi ile Pinios Nehri ve kollarının su seviyesi yükseldi.

Onlarca yıldır kuruma eğilimi gösteren ve Pinios Nehri'nden beslenen Karla Gölü'nün yüzölçümü, selin ardından yıllar sonra ilk kez 1962 öncesi yüzölçümünün üzerine çıktı.

Sel felaketi öncesi 31 Ağustos'ta 35 bin 700 dönüm olan göl, selin etkisiyle 16 Eylül'de 190 bin dönümlük alana genişledi.

"Yunanistan'ın 98 bin dönümlük yüzölçümüne sahip en büyük doğal gölü" olarak bilinen Trihonida, yüzölçümü açısından selin ardından genişleyen Karla Gölü'nün gerisinde kalmış oldu.

Ancak Karla Gölü'nün yeni yüzölçümü, net olarak sel sularının tamamen çekilmesinin ardından belirlenebilecek.