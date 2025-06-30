Avrupa Birliği (AB) Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO) tarafından Yunanistan hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle kabineden istifa edenlerin yerine atanan isimler yemin ederek görevlerine başladı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ın huzurunda, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in katılımıyla kabinede göreve yeni başlayacak kişiler için yemin töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, EPPO'nun başlattığı yolsuzluk soruşturması nedeniyle kabineden istifa eden 1 bakan ve 3 bakan yardımcısının yerine Başbakan Miçotakis'in görevlendirdiği 4 kişi yemin ederek işbaşı yaptı.

Buna göre, Thanos Plevris Göç ve İltica Bakanı olurken, Dışişleri Bakan Yardımcılığında boşalan koltuğa ise Haris Theoharis geçti.

Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakan Yardımcılığı görevini Yannis Andrianos üstlenirken, Dijital Yönetişim Bakan Yardımcılığına ise Hristos Dermencopulos getirildi.

Yeni Göç ve İltica Bakanı Plevris, yemin töreni öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, selefi Makis Voridis'in düzensiz göçle mücadele adına başlattığı politikaları sürdüreceğini ve mücadelenin sertleşeceğini söyledi.

İltica hakkı olmayan düzensiz göçmenlerin geri dönüşlerinin de hızlandırılacağını ifade eden Plevris, ülkeye yasa dışı yollardan giren ve iltica hakkı olmayanların, yasal statü elde edemeyeceğini kaydetti.

EPPO'nun, Yunanistan'da tarımsal desteklerin ödenmesi ve denetiminden sorumlu kamu kurumu OPEKEPE aracılığıyla sağlanan ödeneklerde yolsuzluk şüphesiyle başlattığı soruşturma nedeniyle geçen hafta kabineden 1 bakan ve 3 bakan yardımcısı istifa etmişti.