Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında piyano sanatçısı Nazlı Hacıalioğlu'nun piyano resitaline ev sahipliği yaptı.

Trabzonlu sanatçı Hacıalioğlu, Büyükelçilik rezidansında düzenlenen piyano resitalinde Türk, Yunan ve dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini seslendirdi.

Gecenin ev sahipliğini, eşi Hala Erciyes ile birlikte Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes yaptı.

Etkinliğe, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, hükümet ve sanat çevrelerinden 80 davetli katıldı.

Büyükelçi Erciyes, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz, bu yıl Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü. 100'üncü yılını kutlayıp Yeni Türkiye Yüzyılı'nı açacağız. Bu çerçevede biz dahil dünyadaki tüm büyükelçiliklerimiz bu tür etkinlikler yapıyor. Sadece milli gün resepsiyonları değil, bu şekilde sanat ve kültür etkinlikleri düzenleniyor. Etkinliğimizi bu çerçevede yapıyoruz." diye konuştu.

Hacıalioğlu ise piyano çalmaya 6 yaşında başladığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamındaki bir etkinlikte çalıyor olmaktan çok mutlu ve gururlu olduğunu kaydeden Hacıalioğlu, "Birçok yerde çalacağım ama bu benim için çok özel oldu açıkçası büyükelçiliğimizin rezidansı. Gerçekten görmeye değer bir atmosfer var burada, inanılmaz. Seyirci ayrıca muhteşemdi." dedi.

Resitalin ardından düzenlenen resepsiyonda, Hala Erciyes'in kendi hazırladığı, geleneksel lezzetleri yeni tariflerle buluşturan menü misafirlerin beğenisine sunuldu.