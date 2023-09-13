Yunanistan'da geçen hafta Pire Limanı'ndan hareketle Girit'e gidecek feribota binmeye çalışırken mürettebatın denize iterek ölümüne neden olduğu gencin ailesine destek mesajı vermek için Panhelenik Denizciler Federasyonu (PNO) 24 saatlik grev kararı aldı.

PNO'dan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Andonis Karyotis'in ailesine destek mesajı vermek istenildiği belirtilerek, limanlardaki altyapı ve personel eksikliklerine dikkati çekildi.

Engellilere karşı yapılan ayrımcılıkla mücadele amacı taşıyan "Sıfır Hoşgörü" isimli inisiyatif, Pire Savcılığına yaptığı başvuruda, olayda engellilere karşı ırkçılık unsurunun olup olmadığının araştırılmasını istedi.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, Karyotis'in zihinsel engellinin bulunmasının da olayda etkili olduğu öne sürüldü.

Grev nedeniyle ülke genelinde tüm tarifeli gemiler gün boyunca limanlarda demirli kalacak.

Geçen hafta Girit'e giden feribota binmeye çalışan Karyotis, mürettebat tarafından bilinmeyen bir sebeple itilmiş, Karyotis denize düşerek hayatını kaybetmişti.

Yunan basınına konuşan görgü tanıklarından bazıları Karyotis'in bileti olmadığı, bazıları da geç geldiği için feribota alınmak istemediğini ileri sürmüştü.

Olayı gösteren güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış, gemi mürettebatından kaptan dahil 4 kişi gözaltına alınmıştı.