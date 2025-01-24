Yunan basınında yer alan haberlere göre, başta Kılkış ve Pellas beldelerinde olmak üzere birçok bölgede çiftçiler traktörleriyle sokaklara çıktı.

Çiftçiler eylemleri aracılığıyla, iklim krizinin sektörlerinde açtığı sorunlara da dikkati çekerek, artan üretim maliyetleri, doğal afetlerden korunma gereksinimi gibi meselelere çözüm bulunmasını talep etti.

Geçen yıl zeytin rekoltesinin düşük olması nedeniyle zeytin ve zeytinyağı fiyatlarında ani artış yaşandığını hatırlatan çiftçiler, rekoltenin yüksek olduğu bu yıl ise zeytin yağının litresinin üreticiden 4 ila 5 avroya alındığını ancak raflarda 11-12 avroya tüketiciyle buluştuğunu ifade etti.

Çiftçiler, bazı ürünlerin ithal edilmesine karşı ülke içinde üretimi yapılması konusunda da hükümetten çözüm istedi.