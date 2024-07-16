Yasaya göre, şezlonglar ve şemsiyelerin kıyıdan en az dört metre uzakta olması gerekiyor. Temmuz ayında sadece beş günde binden fazla şikayet alındığı ve bunun sonucunda 350 bin eurodan fazla ihlal cezası kesildiği belirtildi.

Yunanistan’da yerli halkın yaz aylarında plajlarda ortaya çıkan manzaradan şikayetçi olmasının üzerine getirilen “şezlong yasağı”, insansız hava araçları (İHA) ve mobil uygulamalarla denetleniyor.

Euronews Türkçe Servisinde yer alan habere göre, mart ayında ülkede yürürlüğe giren yasaya göre, şezlonglar ve şemsiyelerin kıyıdan en az dört metre uzakta olması gerekiyor. Bu, dört metreden daha dar plaj alanlarında artık kiralık şezlonglara izin verilmeyeceği anlamına geliyor.

Yeni uygulama ile plajlara masa ve sandalye koyma izni olmayan restoranlar, barlar ile şezlong kiralama şirketleri denetleniyor.

Yasal işletmelerin kaydının bulunduğu "MyCoast" dijital uygulaması üzerinden yerli halk, insansız hava araçlarının havadan yaptığı denetlemelere, ihlalleri ihbar ederek yardımcı oluyor.

Yerel basına yansıyan haberlerde, temmuz ayında sadece beş günde binden fazla şikayet alındığını ve bunun sonucunda 350 bin eurodan fazla ihlal cezası kesildiğini bildirdi.

Yunanistan Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis, "Amacımız bir yandan çevreyi ve vatandaşların plaja ücretsiz erişim hakkını korumak, diğer yandan da turistleri ve işini doğru yapan iş insanlarının temsil ettiği sağlıklı girişimciliği korumak," dedi.

-Yunanistan'da hangi plajlar şezlong baskısıyla karşı karşıya?

Son zamanlarda yapılan denetimler "Natura 2000" kapsamında koruma altındaki 14 plaja odaklandı.

Ülkenin kuzeybatı kıyısındaki Kryoneri plajı, bu ayın başlarında 169 şikayetle bu bağlamda en sorunlu plaj olurken, şikayetlerin büyük çoğunluğu, işletmelerin plajın belirlenen bölümlerinin dışına taşmasıyla ilgiliydi. Yakınlardaki Valtos plajından da bir dizi benzer şikayet geldi.

Halkidiki'deki Lagonisi ve Nea Heraklia plajları, Aegina Adası'ndaki Klima plajı ve Kalimnos'taki Masouri plajı da benzer ihlaller açısından denetlendi.

Korfu ve Rodos gibi popüler turizm merkezlerindeki plajlar da denetim kapsamındaydı.

Atina'nın güneyinde yer alan Anavyssos'taki Thymari plajında ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işletmeye 220 bin euro ceza kesilirken, bu, uygulama kapsamında kesilen en yüksek ceza oldu.

-Plajlardaki kalabalığı azaltmak için yeni kurallar neler?

Dijital uygulama ve insansız hava aracı devriyelerinin amacı, Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından mart ayında yürürlüğe konulan mevzuatı uygulamak.

O dönemde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis TikTok 'ta yeni kuralları duyuran bir video yayınlamıştı.

Yasaya göre, Yunanistan'daki plajların artık yüzde 70'inin şezlongsuz olması gerekiyor; koruma altındaki bölgelerde ise bu oran yüzde 85 oranında iken yapılaşma artık ciddi bir şekilde sınırlandırılmış durumda.

Şezlong kullanan ya da kiralayan işletmelerin, internet üzerinden açık artırma yoluyla alınabilecek bir izne sahip olmaları gerekiyor. İzin sahipleri, doğru tabelaların asılması da dahil olmak üzere plajı temiz ve erişilebilir tutma sorumluluğunu üstleniyor. Ayrıca bir cankurtaran da bulundurmak zorundalar.

Yaz turizm sezonu başlarken, yeni kontrollerin aşırı kalabalığı ve Yunan plajlarının yasadışı özelleştirilmesini engellemeye yardımcı olduğu söyleniyor.

Ülkede, 2025 yılından itibaren popüler Yunan adaları Mikonos ve Santorini'ye yanaşan yolcu gemilerine sınırlamalar getirilmesi de dahil olmak üzere, turizmdeki yoğunluğa yönelik daha fazla baskı yapılması bekleniyor.