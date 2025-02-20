ALCO tarafından Alpha televizyonu için gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 72'si kazayla ilgili bir "örtbas" çabası olduğunu belirtirken, yüzde 17'lik bir kesim hükümetin olayın araştırılmasını engellemediği görüşünü paylaştı.

Katılımcıların yüzde 81'i hükümetin kazanın ardından demir yolu güvenliğini sağlamak için yeterli adımları atmadığını düşünürken, yüzde 7'si hükümetin gerekli önlemleri aldığı görüşünü savundu.

Ankete göre, halkın adalet sistemine duyduğu güven de düşük seviyede.

Katılımcıların yüzde 42'si kazayla ilgili yürütülen soruşturmaya "hiç" güvenmediğini, yüzde 23'ü ise "az" güvendiğini belirtti.

Soruşturmaya güven duyduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 29'da kaldı.

Öte yandan, kazanın ikinci yılında 28 Şubat'ta ülke genelinde geniş çaplı protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor.

Gösterilere sendikalar ve öğrenci gruplarının da destek vermesi öngörülüyor.