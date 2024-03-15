Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Amigdaleza'daki göçmen kabul merkezinde görevli 4 sınır polisi, bir göçmene fiziksel şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Vatandaşı Koruma Bakanlığı'nın açıklamasında, şikayet üzerine yapılan araştırmada 4 sınır polisinin merkezde kalan bir göçmeni darp ettiklerinin ortaya çıktığı belirtildi.

Göçmenin, aldığı darbelerden sonra kaburgasında kırık meydana geldiği kaydedilen açıklamada, sınır polislerinin ilgili savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu polislerin fiziksel şiddet uygulamakla suçlandıkları ve göçmenin ise tedavisinin kaldırıldığı hastanede devam ettiği ifade edildi.