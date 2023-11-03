Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan'ın, pazartesi sabahı askeri uçakla Gazze'ye ilaç göndereceğini kaydetti.

Yerapetritis, Yunan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Filistin'de, 1967 sınırlarına dayalı iki devletli bir çözümden yana tavrının değişmediğini vurgulayarak, İsrail-Filistin çatışması için Atina'nın Avrupa Birliği’ne (AB) yaptığı 5 maddelik öneriyi hatırlattı.

Bu çerçevede, Hamas'ın tüm rehineleri koşulsuz serbest bırakması için çağrı yapılması gerektiğini ifade eden Yerapetritis, İsrail'in ise savunma hakkını insan hakları hukuku çerçevesinde uygulaması gerektiğini vurguladı.

Yerapetritis, sivillerin korunması, Gazze'ye bir an evvel insani yardım ulaştırılması ve krizin çözümü için uluslararası konferans düzenlenmesi gerektiğini de ifade etti.

Yunanistan'ın Filistin için Birleşmiş Milletler'e (BM) yapılan yardım katkısının dışında, Gazze Şeridi'ne insani yardım yapmayı da planladığını belirten Yerapetritis, "Hava Kuvvetlerine bağlı C-130 tipi bir uçak, içinde derhal Gazze Şeridi'ne yönlendirilecek ilaçlarla, pazartesi sabahı (Yunanistan'dan) yola çıkacak" dedi.