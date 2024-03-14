"Gazze'ye insani yardım için deniz yolu gerekli ancak yeterli değil

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye insani yardım gönderilmesi sürecinde Yunanistan'ın da rol alacağını belirterek, bölgeye insani yardım ulaştırmak için mevcut deniz yolunun gerekli olduğunu ancak yeterli olmadığını belirtti.

Dedeağaç'ta düzenlenen "Doğu Makedonya ve Trakya" başlıklı panelde konuşan Yerapetritis, Yunanistan'ın dış politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yunan Bakan, Gazze'de sadece temel ihtiyaç malzemelerine değil aynı zamanda sağlık ve altyapı hizmetlerinin de sağlanabilmesi için yeni insani yardım koridorlarının açılmasına gerek duyulduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de Husilere karşı yürüttüğü "Aspides" isimli misyonda Yunanistan'ın yer almasını da değerlendiren Yerapetritis, ülkesinin saldırgan değil savunmacı rol üstleneceğini ifade etti.

Yerapetritis, muhalefetin, Yunanistan'ın bu konuda tarafsız kalmasına yönelik talebine ilişkin, "Dünyanın en büyük (ticari) deniz filosu olarak sadece ayrıcalıklarımız yok, aynı zamanda sorumluluklarımız da var." diye konuştu.

Türk-Yunan ilişkilerinde iyi bir rotada bulunduklarını vurgulayan Yerapetritis, verimli müzakereyle başta anlaşmazlıkların krize dönüşmemesi gibi çok sayıda işin başarılabileceğini kaydetti.

Yerapetritis, çözümü zor sorunların da ele alınması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mayısta bir araya geleceğini anımsatan Yerapetritis, kendisinin de Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bu görüşme öncesinde buluşacağını kaydetti.