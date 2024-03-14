Akademinin bütün derslerine katılanlara 27 Nisan’da düzenlenecek törenle sertifika verilecek

Törende, Cumhurbaşkanı Tatar “İki Devletli Çözüm Vizyonu” konunu konferans da verecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Siyaset Akademisi, parti üyelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla ilk dönem çalışmalarına başlıyor.

UBP’den verilen bilgiye göre 16 Mart Cumartesi günü başlayıp 27 Nisan’a kadar sürecek 6 haftalık birinci dönemin programı belli oldu.

UBP Siyaset Akademisinin çalışmaları, 16 Mart Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de saat 15.30’da Akademi Koordinatörü UBP Meclis Grup Başkan Vekili, Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in açış konuşmaları ile başlayacak.

Açılış konuşmalarından sonra ilk dersi 1983-2005 ve 2008-2010 yılları arasında yaklaşık 24 yıl UBP Genel Başkanlığı, 19 yıla yakın Başbakanlık, 5 yıl da Cumhurbaşkanlığı yapmış UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu verecek.

Eroğlu’nun vereceği dersin konusu “Dünden Bugüne Ulusal Birlik Partisi” olacak.

Aynı gün ayrıca, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da katılımcılara “Cumhuriyet Meclisinin Kıbrıs konusundaki kararları” konulu bir ders verecek.

Programa katılmak isteyen UBP üyeleri, 16 Mart Cumartesi gününe kadar, Siyaset Akademisi Kayıt Formu-UBP Lefkoşa İlçesi (ubplefkosailcesi.org) adresine başvurarak veya UBP ilçe başkanlıklarına telefon ederek ücretsiz kayıt yaptırabilecek.

Programın sona ereceği 27 Nisan’da bütün derslere katılanlara Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel'in katılacağı bir törenle sertifika verilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 27 Nisan’da gerçekleştirilecek törende “İki Devletli Çözüm Vizyonu” konunu konferans verecek.

-Ders konuları

6 hafta sürecek UBP Siyaset Akademisi ilk dönem eğitim programı sürecinde katılımcılara şu dersler verilecek:

“Dünden Bugüne UBP, Cumhuriyet Meclisinde ve UBP Kurultaylarında Kıbrıs Konusu İle İlgili Alınan Kararlar, Kıbrıs Sorunun Kökeni, Müzakere Süreci, KKTC İlânı Süreci ve Siyasi Sonuçları, İki Devletli Çözüm Modelinin Temelleri, Kapalı Maraş Açılımının Hukuki ve Siyasi Sonuçları, Uluslararası Hukuk Bağlamında Kıbrıs Meselesi, Yerel Yönetimler Perspektifinden UBP Belediyeciliği ve KKTC’ye Kazandırılan Projeler, Hedeflenen Yeni Projeler, UBP Hükümetlerinde Yaratılan Ekonomik Değerler, Kıbrıs, Türkiye ve Dünyadaki Su Sorunu ve Çözüm Önerileri, Türk Cumhuriyetleri Arasında Entegrasyon Süreci ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü, Doğu Akdeniz Enerji Sorunu ve Kıbrıs Adası’nın Stratejik Önemi, Dijital Politik Propaganda, Siyasette Stratejik İletişim ve Kamu Yönetimi, KKTC’nin Uluslararası İmajında Doğru Bilinen Yanlışlar ve UBP’nin Turizm Bağlamında Yarattığı İstihdam Olanakları, Seçimler ve Ulusal Birlik Partisi, İki Devletli Çözüm Vizyonu…”

Katılımcılar, Siyaset Akademisi - UBP Lefkoşa İlçesi (ubplefkosailcesi.org) adresine başvurarak ders programını görebilecekler.