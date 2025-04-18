Haravgi gazetesinin haberine göre, Yunanistan’da faaliyet gösteren “SKAİ” televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Yerapetridis, projenin, üstlenici firmanın planlamaları zemininde uygun zamanda devam edeceğini kaydetti.

Gazeteye göre, Yerapetridis, GSI projesiyle deniz mekânsal planlaması haritasını birbirinden ayırdığını; haritanın ülkenin diplomatik mührünü yansıttığını ancak GSI projesinin önemli ve ortak ilgi alanındaki bir çalışma olduğunu ve uygun zamanda devamının geleceğini söyledi.

Habere göre, Yerapetridis, Türk tepkileri nedeniyle perde gerisinde endişelerin hakim olduğu konusundaki bilgileri de yalanlayarak, proje konusunda herhangi bir kararsızlık olmadığını belirtti.

-Ellinas: “Avrupa elektrik bağlantısı konusunda Kıbrıs ile Yunanistan’a sırt çevirdi”

Gazetenin bir diğer haberine göre ise enerji uzmanı Charles Ellinas, Rum Haber Ajansı'na açıklama yaparak, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın enerji konusunda desteğe ihtiyacı olduğunu ve tek başlarına Türkiye ile başa çıkamayacaklarını söyledi.

Habere göre, Ellinas, Avrupa Birliği’nin projeye 658 milyon euro yatırdığını ancak bir pozisyon almak için kamuoyunun karşısına çıkmadığını kaydetti.

Ellinas, Yerapetridis’in "GSI projesinin uygun bir zamanda devam edeceğine" yönelik açıklamanın da endişe verici olduğunu ifade etti.