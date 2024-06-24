Güney Kıbrıs’taki Yunanistan Büyükelçiliği’nde dün, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü nedeniyle “1974-1979 Yılları Arasında Yunanistan’da Misafir Edilen Ebeveynsiz Çocuklar Derneği” iş birliğiyle bir etkinlik düzenlendi.

Haravgi gazetesi, 1974 yılında yaklaşık 2 bin çocuğun ebeveynlerini kaybetmeleri nedeniyle Yunanistan’da misafir edildiğini kaydederek bu çocukların hikayesinin herkes tarafından bilinmediğini belirtti. Gazete, Yunanistan’ın 1979 yılına kadar bu çocuklara sahip çıktığını ve bu bağlamda, Dünya Mülteci Günü olması da göz önünde bulundurularak, Yunanistan Büyükelçiliği ile “1974-1979 Yılları Arasında Yunanistan’da Misafir Edilen Ebeveynsiz Çocuklar Derneği” tarafından ortak etkinlik düzenlendiğini yazdı.

Gazete, etkinliğe Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i temsilen Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, EDEK Basın Sözcüsü Yorgos Yeorgiu’nun, Meclis Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un, Tamasu Metropoliti İseas’ın ve bazı diğer yetkililerin katıldığını kaydetti.

Haberde, etkinlikte Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğine dair mesajlar verildiği ifade edildi.