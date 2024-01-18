Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin yeşil enerji ihracatçısı olma hedefi taşıdığını söyledi.

Miçotakis, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen Yeşil Enerji Paneli'nde yaptığı konuşmada, "Kısa ve orta vadede özellikle rüzgar enerjisi açısından sahip olduğumuz avantajlardan yararlanarak yeşil enerji ihracatçısı olmak istiyoruz." dedi.

Yunanistan'ın coğrafi konumunun, güçlü bağlantılar, boru hatları, depolama ve sıvılaştırma tesisleri aracılığıyla büyük bir enerji sağlayıcısı olmasına imkan sağladığını belirten Miçotakis, şöyle devam etti:

"Yeşil enerji konusunda halkın desteğini almak istiyorsanız, tıpkı ülkemizdeki küçük adalarda yaptığımız gibi, elektriğin avantajlarını vatandaşlara anlattığımız gibi, karşılıklı yarar sağlayan çözümleri harekete geçirmelisiniz, küçük zaferlerle başlamalısınız."

Afrika'nın, özellikle güneş enerjisinden olmak üzere yeşil enerji üretimi açısından sınırsız olmasa da önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Miçotakis, Yunanistan'ı Mısır'a bağlayacak iletim ve dağıtım sistemlerinin inşası için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Aynı panelde konuşan Yeşil Enerji'den Sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, yeşil dönüşüm için halkın desteğini kazanmanın önemini vurguladı.

Sefcovic, AB'nin geleceğe yönelik teknolojilerde, özellikle elektrikli araç üretimi ve enerji depolama gibi yeşil teknolojilerde güçlü bir şekilde bulunması gerektiğinin altını çizdi.