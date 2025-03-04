Kathimerini gazetesinde yayımlanan Stavros Yannidis imzalı değerlendirmede, 2020'lerin başında Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Avrupa'nın güvenlik mimarisi için Türkiye ile masaya oturmasının imkansız olduğu savunulurken, şimdi Ankara'nın Avrupa'nın savunma özerkliğinin potansiyel garantörü olarak ortaya çıktığı belirtildi.

Değerlendirmede, "Zaman ve uluslararası şartlar değişti. Zira, ABD'nin yaşlı kıtada (Avrupa) askeri izlerini azaltma niyetini açık etmesi, Türkiye için birinci sınıf fırsat oluşturuyor. Sadece Avrupa 'salonlarına' geri dönmesi için değil, aynı zamanda NATO ve Avrupa'da da öncü rol oynaması için." ifadesi yer aldı.

Yunanistan'ın savunma sanayisinin uluslararası gelişmelerin gerektirdiği hıza uyum sağlayamadığına işaret edilen değerlendirmede, "Yaşlı kıta, savunma anlamında kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla, sadece Türkiye'nin Avrupa'yı ekonomide, savunmada ve siyasette çıkmazdan kurtarabileceğini söylüyor." ifadesine yer verildi.

Değerlendirmede, İtalyan Piaggio Aerospace firmasının Baykar tarafından satın alınması ve Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, Bayraktar KIZILELMA gibi savunma sanayisindeki başarılar örnek verilerek, tüm bunların Türk savunma sanayisinin silah pazarında hızla bir dev haline geldiğini gösterdiği aktarıldı.