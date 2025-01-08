Velopulos, Yunan Parlamentosu Başkanı Konstantinos Tasulas'a yazdığı ve Yunan basınına yansıyan mektubunda, sosyal medya platformu X'in de sahibi olan Musk'ın, yeni ABD hükümetinde üst düzey bir sorumluluk üstleneceğinin beklendiğine dikkati çekti.

Musk'ın, "demokrasinin özünü oluşturan ifade ve konuşma özgürlükleri için çabaladığını" savunan Velopulos, "Elon Musk'ın Yunan Parlamentosu'nda konuşmak üzere davet edilmesini ulusal açıdan faydalı buluyoruz. Böylece demokrasinin beşiği olan Yunanistan, demokrasinin en temel koruyucusu olarak uluslararası alanda kendini gösterebilir." ifadesini kullandı.

Velopulos, Musk'ın geçmişte Yunanistan'ın küçülen ve yaşlanan nüfus sorununa da değindiği belirtilerek, "Musk'ın yeni teknolojiler, yapay zeka ve uydu iletişimleri alanlarındaki çığır açan ticari faaliyetleri, ulusal düzeyde parlak işbirliği alanlarıdır. "değerlendirmesinde bulundu.

Kiryakos Velopulos, mektubunun bir nüshasını da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Meclis'teki parti liderleri ve milletvekillerine de gönderdi.