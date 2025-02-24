Dimokratia gazetesi, manşetten duyurduğu haberde, ABD hükümetinin Dedeağaç'taki üssün faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini belirlemek için acil bir gereklilik incelemesi başlattığını yazdı.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesiyle birlikte bu üssün artık gerekli görülmeyerek kapatılabileceği öne sürülen haberde, "Üssün kapatılması, Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki etkisini güçlendirecek ve Ankara'nın bölgede giriş çıkışları kontrol etme yetkisini artıracak." ifadesi yer aldı.

Haberde, bu kararın alınması halinde Yunan hükümetinin ve muhalefetinin zor duruma düşeceği belirtilerek, üssün Yunanistan'ın ulusal çıkarları açısından gerekli olup olmadığının yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Haberde, ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimalinin de Yunanistan'ın stratejik planlamalarını etkileyebileceği kaydedildi.

Ta Nea gazetesinin haberinde de ABD'nin Ukrayna'ya desteğini azaltmasıyla Dedeağaç'taki üssün kapatılması durumunda, Yunanistan gibi ülkelerin olumsuz etkileneceği yorumu yapıldı.

Haberde, Trump yönetiminin “önce Amerika” anlayışını benimsediği vurgulandı.