1974 Barış Harekatı ve 1963-64 olaylarında hayatlarını kaybeden 15 Yunan Askeri’nin naaşlarının Yunanistan’a gönderilmesi öncesinde tören düzenlendi.

Fileleftheros gazetesi, 1974 Barış Harekatı ve 1963-64 olayları sırasında hayatlarını kaybeden ve 15 Yunan askeri için dün “Makedonitisa” mezarlığında tören düzenlendiğini yazdı.

Gazete, törene katılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hrsitodulidis’in konuşmasında; “kayıp olarak varsayılan Kıbrıslı Rum ve Yunanlıların kimliklerinin her teşhis edilişinde, 50-60 yıl sonra olsa dahi, 'barbar Türk işgali' ve 1974 yılının kara yazının hatırlandığını” söylediğini aktardı.

Hristodulidis konuşmasında özetle, hayatlarını kaybeden Yunan askerleri ve ailelerine teşekkürlerini dile getirirken 1974’te yaşanan acı hatıraların yeniden canlandığını ifade etti.

Gazete, Yunan askeri naaşlarının dünkü törenin ardından ülkelerine gönderildiğini, bazı naaşların ise ailelerinin de isteğiyle “Makedonitisa” mezarlığında gömüldüğünü de aktardı.