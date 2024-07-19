Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon (SİRİZA) Başkanı Stefanos Kasselakis Barış Harekatı'nın 50’nci yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs’ta düzenlenecek “kınama” etkinliklerine katılmak üzere dün Güney Kıbrıs’a gitti.

Haravgi’nin haberine göre SİRİZA milletvekilleri Evangelos Apostolakis, Reva Duru ve diplomatik danışman Dimitris Papayeorgiu’nun eşlik ettiği Kasselakis bugün sırasıyla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum Ortodoks Kilisesi Bapiskoposu Yeorgios, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile görüşecek.

Kasselakis “kayıplar” için Korno’daki “Kayıplar Panorama”da , Yunan Askeri Mezarlığı’nda ve Kokkinotrimithia’daki Apostolos Barnabas Kilisesi'nde düzenlenecek anma etkinliklerine katılacak. SİRİZA heyeti ayrıca Yunan Alayı “Korgeneral Sotiru Stavrianiku Kışlası"nda düzenlenecek anma etkinliğinde çelenk sunacak.

Kasselakis ve heyeti Açıklanmamış Esirler ve Kayıplar Örgütü Başkanı Nikos Sergidis ve Rum meclisindeki dini cemaat temsilcileri ile de görüşecek.