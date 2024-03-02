Tasarıyla, “açma ön izni” ve/veya “öğretime başlama izni” alma koşulları düzenlendi

Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

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Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla, “açma ön izni” ve/veya “öğretime başlama izni” alma koşulları düzenlendi.

Tasarıyla, yükseköğretim kurumları, mevcut borçlarını yapılandırıp, düzenli ve zamanında ödemeleri koşuluyla “açma ön izni” ve/veya “öğretime başlama izni” alabilecek.

Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin 20 gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunulması gerekiyor.