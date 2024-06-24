Yüksek İdare Mahkemesi Yetki (Değişiklik) Yasa Önerisi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP milletvekili Sunat Atun öneriyle ilgili tasarıyı okudu.

-Solyalı

Öneri üzerine söz alan CTP milletvekili Ürün Solyalı, Yüksek Mahkeme sisteminin daha hızlı çalışması, davaların daha hızlı sonuçlanması için bu öneriyi yaptıklarını söyledi.

Anayasa Referandumu reddedildiği için Meclis gündemine getirilen bu değişikliklerin palyatif olduğunu ifade eden Solyalı, tüm olumsuz geçmişe rağmen ihtiyaçlara binaen bu konudaki çalışmaların samimiyetle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Solyalı, “Bizim sistemimizde iki dereceli bir mahkemenin olması temel unsurdur. Alt mahkemenin verdiği kararın istinaf mahkemesi tarafından kontrolü esastır” dedi.

Solyalı, bugün gündeme getirilen bir diğer düzenlemeyle, Yüksek Mahkeme yargıçlarına dosyasını hazırlaması konusunda yardımcı olacak personel istihdamı için kadro yaratılacağını da ifade etti.

-Hasipoğlu

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da öneri üzerine söz aldı.

Hasipoğlu, Yüksek Mahkeme’nin iş yükünün azaltılması için hukukçu milletvekilleri olarak bu öneriyi imzaladıklarını, düzenlemenin yargıç istihdamı değil, yargıçlara hukuki danışmanlık yapacak kişilerin istihdamıyla ilgili olduğunu, Yüksek Adliye Kurulu’nun münhale çıkıp bu konuda istihdamı yapacağını belirtti.

Oğuzhan Hasipoğlu, 8 olan yargıç sayısının 16’ya çıkarılmasını öngören Anayasa değişikliğinin gerçekleşmediğini anımsatarak, “Gerçekleşse belki de buna ihtiyaç olmazdı” dedi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Yüksek Mahkeme’nin verimliliğini ve çalışma hızını artırma adına, bir öneri, bir de tasarıyı bugün Meclisten geçireceklerini söyledi.

Berova, yargıçlara yardımcı olacak yeni özel sözleşmeli personel alınacağını ifade etti.

Yüksek Mahkemenin en iyi şekilde çalışabilmesinin Başbakan Ünal Üstel’in ve hükümet ortaklarının öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydeden Berova, “Mali koşullardaki olumsuzluklara rağmen bu alandaki taleplere hep sıcak, pozitif yaklaştık” dedi.