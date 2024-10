“Görme engelliler ve diğer engellilerin istihdamları bir an önce çözülmeli”

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, “15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada görme engellilerin iş ve aş beklediğini belirtti.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Yücetürk, Başbakan ve hükümetin sağduyulu hareket ederek duyarlılık göstermelerini, görme engelliler ve diğer engellilerin istihdamlarının bir an önce yapılmasını talep etti.

Özel Eğitim Yasası ile ilgili gerekli tüzüklerin bir an önce ilgili bakanlık tarafından hazırlanıp onaylanmasını isteyen Yücetürk, “26 Eylül 2024’te göstermelik olarak hizmete açılan Engelsiz Yaşam Evi’nin projeye uygun olarak inşaatının bir an önce tamamlanmasını, annesiz, babasız, kimsesiz ve ortada kalan 30 engellinin bir an önce bu merkezden yaşam boyu hizmet almaları sağlanmalıdır.” ifadelerine yer verdi.