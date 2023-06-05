Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bağımsız milletvekili adayı Meriç Erülkü tarafından siyasi partilerin milletvekili adaylarını belirleme süreçleri ve TDP Milletvekili adayı Tacan Reynar’ın daimî ikametgahının KKTC’de olmadığına ilişkin yapılan itirazları değerlendirerek karara bağladı.

Beş yargıçtan oluşan Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partilerin adaylarını belirleme süreçlerine ilişkin itirazı, siyasi partilerin, yasanın öngördüğü şekilde “ön seçimle aday belirlenmesinin” gereklerini yerine getirdiği gerekçesiyle oy çokluğuyla reddetti. Karara göre siyasi partilerin adaylarının adaylıklarını kabul edildi.

YSK ayrıca, TDP Milletvekili Tacan Reynar’ın adaylığına ilişkin itirazı da değerlendirerek, “daimi ikametgahının KKTC’de olmadığı” gerekçesiyle Lefkoşa Seçim Kurulu’nun kararını iptal ederek yapılan itirazı haklı buldu ve Tacan Reynar’ın adaylığını reddetme kararı verdi. Karar, oy çokluğuyla alındı.

Beş yargıçtan oluşan Yüksek Seçim Kurulu, Narin Ferdi Şefik başkanlığında toplanarak, Bağımsız Milletvekili adayı Meriç Erülkü’nün itirazlarını değerlendirdi.

YSK’nın huzurunda üç müracaat bulunduğunu söyleyen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, Meriç Erülkü’nün ön seçim konusuyla ilgili İlçe Seçim Kurulu kararıyla ilgili YSK’ya yaptığı itiraz müracaatını, konu YSK’nın yetkisi altında olduğu gerekçesiyle oy birliğiyle değerlendirmeme kararı aldıklarını açıkladı.

Şefik, ikinci itirazın “siyasi partilerin ön seçim yapılmaksızın aday belirlemesine” ilişkin olduğunu belirterek, 6 siyasi partinin aday belirlemede yasalara uygun bir şekilde ön seçim gereklerini yerine getirdiğinden itirazların oy çokluğu reddedilmesine karar verildiğini belirtti. Şefik, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin aday belirlemede daha demokratik şartların oluşturulmasına olanak tanıyabileceğine de işaret etti.

YSK Başkanı Şefik, Erülkü’nün YSK’ya yaptığı üçüncü itirazın, TDP’nin adayı Tacan Reynar’ın adaylığına ilişkin İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği karara olduğunu belirtti.

Erülkü’nün İlçe Seçim Kurulu’nun Reynar’ın daimi ikametgahının son üç yıldan beridir KKTC’de olduğuna itirazının ise YSK'daki üçüncü başvuru olduğunu belirten Şefik, seçilebilmek için en az üç yıldan beri daimi ikametgahın KKTC’de olması koşulunun hem Anayasa, hem de yasa ile düzenlendiğine işaret etti.

Şefik, Reynar’ın üç yıl ikamet şartını yerine getirmediği gerekçesiyle, İlçe Seçim Kurulu’nun kararının iptal edilmesine ve Tacan Reynar’ın adaylığının düşürülmesine oy çokluğuyla karar verdiklerini kaydetti.