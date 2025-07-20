Yaralanan çocuk Mağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı

İskele Bahçeler'de yolun karşı tarafına koşarak geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuğa araç çarptı.

Yaralanan çocuk Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından kontrol altına alındı.

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Polis açıklamasına göre, İbrahim Patlar (E-43) saat 17.40 sıralarında MZ 298 plakalı salon aracı ile Samsun Sokak'ta kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrederken yolun karşı tarafına koşarak geçmeye çalışan Nehir Ökmen'e (K-4)’e çarptı.

Soruşturma devam ediyor.