Yaralanan çocuk Mağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı
İskele Bahçeler'de yolun karşı tarafına koşarak geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuğa araç çarptı.
Yaralanan çocuk Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından kontrol altına alındı.
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Polis açıklamasına göre, İbrahim Patlar (E-43) saat 17.40 sıralarında MZ 298 plakalı salon aracı ile Samsun Sokak'ta kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrederken yolun karşı tarafına koşarak geçmeye çalışan Nehir Ökmen'e (K-4)’e çarptı.
Soruşturma devam ediyor.