Gazimağusa Belediyesi, Çanakkale bölgesinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle yarın Osman Ahmet ve Mehmet Şaban sokakların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre 30 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek çalışmalar süresince belirtilen sokaklar 08.00 -18.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Başlatılan birinci etap asfalt yenileme projesinin Gazimağusa Belediyesi tarafından uzun süredir planlandığı belirtilen açıklamada kentin yıllardır süren yol sorununun çözülmesinin beklendiği ifade edildi.

Proje kapsamında ilk olarak Çanakkale bölgesindeki Kerem Sokak ve Zihni Hasip sokaklarının asfaltı döküldüğü kaydedilen açıklamada,asfalt dükümü öncesi, kazı (kemirme) işlemleri yapıldığı belirtildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'ın, bugün asfaltlama çalışmalarının yapıldığı yollarda incelemelerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, Uluçay'ın, Bayındırlık Şubesi Sorumlusu Zübeyir Ercen’den çalışmalarla ilgili bilgi aldığı ifade edildi.

Açıklamada, asfalt serim işleminin, ihaleyle proje yapımını üstlenen Salih Köroğlu Construction Ltd tarafından, Gazimağusa Belediyesi kontrolörlüğünde yapıldığı da kaydedildi.