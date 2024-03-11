Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Kordinasyon Kurulu'ndan (YÖDAK) izinsiz yüksek öğretim kurumu açma ve çalıştırma, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahtekarlıkla para temini meselesi ile birlikte çok yönlü olarak devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurumun hissedarı ve sekreteri Bircan Kavaz teminat, kurumun Müdürü Umar Saleem, müdür yardımcısı Mirza Imran Baig ve kuruma komisyon karşılığında öğrenci getiren Kyahal Muhammed ek tutuklama talebiyle bugün mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan kurumun muhasebecisi Nurcan Erişen ise suçla bağı bulunmayarak, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Burçin Korgan mahkemede olguları aktardı. Polis, 6 Mart 2024 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurumda denetim yapıldığını söyledi. Polis, denetleme sonucu kurumun Millî Eğitim Bakanlığından onaylı olduğunu ancak YÖDAK’a kaydı bulunmadığını belirtti. Polis, kurumun öğrencilerini YÖKAS'a (Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi) kayıt ettirdiğini, üniversite öğrencisi belgesi verdiklerini ve muhaceret yaptıklarını açıkladı. Polis, kurumun bu şekilde yurt dışından öğrenci getirdiklerini söyledi. Polis, ayrıca kurumun Web sitelerinde yaptıkları yayınlarda okullarında alınan ön lisans ile Arap Emirliklerinde ve İngiltere’de Yüksek Lisans alabilecekleri şeklinde reklam yaptıklarını açıkladı. Polis, yine bahse konu eğitim kurumuyla ilgili olarak yapılan soruşturmada tespit edilen makbuz defterinde birçok yazılmış makbuz bulunmasına rağmen kesilmediklerini, sadece 2. Nüshalarının muhasebeye gönderildiğini tespit ettiklerini, olayın mali boyutunun araştırılması gerektiğini açıkladı. Polis, eğitim kurumunda birçok yabancı öğrenciye ait kayıt dosyası bulunduğunu ancak öğrencilerin bazılarına ulaşılamadığını söyledi. Polis, zanlılara ait cep telefonlarının, bilgisayarlarının emare alındığını belirtti. Polis, Şirket Direktörü olan Tolga Atılgan'ın yurt dışında olduğunu ve hakkında tutuklama emri olduğunu belirtti. Polis, 20 öğrenciden ifade aldıklarını, öğrencilerin kuruma katır olurken, kendilerine ön lisan ve 4 yıllık lisans diploması alabileceklerinin söylendiğini anlattıklarını açıkladı. Polis, ayrıca kayıt paralarını zanlı Mirza Baing’in öğrencilerden aldığını, öğrencilerin ifadelerinde eğitim ücreti olarak 1000 euro veya dolar verdiklerini söylediklerini ancak okulun kayıt ücretinin 500 dolar olduğunu açıklarken, olayın müstahdem tarafından sirkat yönünün de olabileceğini söyledi. Polis, meselede tutuklu bulunan Kyahal Muhammed’in ise acente olarak çalıştığını ve kuruma komisyon karşılığında öğrenci getirdiğini belirtti. Polis, söz konusu kurumun Millî Eğitim Bakanlığından onay alırken, işlemlerin Bircan Kavaz tarafından yapıldığını ancak kurum eğitime başladıktan sonra işlenen suçlarla ilgili bir bağlantısının tespit edilmediğini söyledi. Polis, Bircan Kavaz’ın teminata bağlanmasını, diğer 3 zanlının ise 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Bircan Kavaz’ın kurum eğitime başladıktan sonra işlenen suçlarla bir bağlantısı görülmediğini, ancak hissedar olduğu için yasal sorumluluğunun olabileceğini belirtti. Yargıç, Kavaz’ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 300 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, ayrıca ıspat yükümlülüğü koymanın bir noktada elzem olmadığını ifade ederek, ıspat-ı vücut şartı belirlemedi. Yargıç Bilgeç, diğer 3 zanlının ise 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.