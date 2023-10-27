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Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'na (YÖDAKÜniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) tarafından seçilecek bir üye için seçim yapılacağı ve aday olmak isteyen öğretim üyelerinin 27 Ekim – 10 Kasım (her iki tarih dahil) tarihleri arasında mesai bitimine kadar müracaatlarını YÖDAK Başkanlığı'na iletmeleri gerektiği bildirildi.


YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamada, ilgili münhale başvurmak isteyen şahısların 65/2005 sayılı Yükseköğretim Yasası 9. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve belirtilen evrak/ belgeler için YÖDAK'a başvurması istendi.

 

 

 

 