Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

-Avcı

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, YÖDAK Başkanı Avcı kabulde yaptığı konuşmada, Konya Selçuk Üniversitesi’nin Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu ifade ederek, heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Dünyada ve KKTC’de yükseköğretimde yaşanan gelişmelere ve hızla ilerleyen dinamiklerle birlikte, uluslararası akreditasyonlara ve tanınırlığa dikkat çeken Avcı, İslam Ülkeleri Akademisyenler Birliği Başkanı Prof. Dr. Bayram Altan’ın verdiği bilgiler doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki devlet üniversitelerinin, İslam Ülkeleri Akademisyenler Birliği ile iş birliği çerçevesinde yürüttükleri çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtti.

-Aksoy

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aksoy da, üniversiteleri hakkında detaylı bilgi vererek, yükseköğretimde her zaman YÖDAK’ın yanında olduklarını ve her türlü iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Aksoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması ve yükseköğretimde daha iyi olması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Metin Aksoy, YÖDAK Başkanı Avcı’yı en yakın zamanda Konya Selçuk Üniversitesi’nde görmekten büyük onur ve mutluluk duyacaklarını ifade etti.