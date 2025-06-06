(Kamalı Haber)- Haspolat bölgesinde çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Kongo uyruklu zanlı mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Bilal mahkemeye olguları aktardı. Polis, 5 Haziran 2025 tarihinde Haspolat Kirli Sanayi bölgesinde meydana gelen yanginla ilgili olarak yanan oda içerisinde bulunan Kongo uyruklu Christiant Muyumba Kahingo'ya yapilan muhaceret kontrolünde 21.11.2020 tarihinden itibaren 1657 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ihraci için gerekli yazışmalar yapılacağını, serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğini belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğlu zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.