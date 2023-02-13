Adıyaman da deprem sonucu yıkılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 24'ü öğrenci 35 kişinin enkazında hayatını kaybetmesine neden olan İsias Otel ile ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Adli kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, otelin tüm sorumluları hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli tahkikat titizlikle yürütülüyor.

Bu çercevede soruşturmanın takibi için savcı görevlendirildiği vurgulandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde İsias Otel tamamen yıkılmış, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 35 kişi enkazda hayatını kaybetmişti.