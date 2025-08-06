ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından sürdürülen Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) Girişimcilik Programı'na katılan genç girişimciler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’u ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Akerzurumlu ile Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca da hazır bulundu.

Genç girişimcilere, ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. Özel Kalem/İdari İşler Birim Yöneticisi Hümeyra Şahinler eşlik etti.

Hümeyra Şahinler, gençlerin vizyon ve enerjilerinin ülke tarımına katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Tarım teknolojileri alanında geliştirilen yenilikçi projelerle ilgili bilgi veren öğrenciler, özellikle su kaynaklarının verimli kullanımı, sürdürülebilir tarım ve hayvancılıkta dijital çözümler üzerine çalışmalarını paylaştı.

Genç girişimcilerden biri, “DataHarvest” adlı projeleriyle tarlalara yerleştirilen IoT sensörleri aracılığıyla toprak ve hava verilerini gerçek zamanlı olarak topladıklarını, bu verileri yapay zekâ ile analiz ederek çiftçilere sulama ve gübreleme önerileri sunduklarını anlattı.

Bir diğer öğrenci ise “ATO – Animal Tracking Operations” isimli projelerinde, hayvanların sağlık ve hareketlilik durumlarını IoT cihazları ve görüntü işleme teknolojileriyle takip ederek, yapay zekâ desteğiyle çiftçilere hızlı ve doğru karar alma imkanı sağladıklarını belirtti.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, gençlerin fikirlerine ve çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayarak, “Ülkemizin geleceği için gençlerin enerjisi ve yenilikçi fikirleri çok kıymetli. Onların yanında olmaktan, desteklemekten mutluluk duyuyorum.” dedi.

Çavuş, tarımda sürdürülebilir üretim ve doğal kaynakların korunmasına yönelik inovatif girişimlerin ülke geleceği açısından kritik rol oynadığını söyledi. YFYİ programının gençlerin bilimsel bilgi ile girişimcilik yeteneklerini birleştirmelerine olanak sağladığını ifade eden Çavuş, tarım ve doğal kaynaklar alanında geliştirilecek her tür yenilikçi projeye destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.