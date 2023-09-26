Yeşilköy - Yenierenköy anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Polisin açıklamasına göre, Yunus Emre Gümüş (E-22), yönetimindeki ZUS 780 plakalı salon araçla seyir halindeyken anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden dönüş yapmasından dolayı karşı şeritteki Gültekin Nurçin (E-38) yönetimindeki CG 579 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu Nurçin ve ZUS 780 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Rabia Sicimli (K-23) yaralandı.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı