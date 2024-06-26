Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı: “Bu insanları kabul etmemiz söz konusu değil”

Güney Kıbrıs'ın Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas A. Yoannidis, bir süredir ara bölgede bulunan insanları Güney Kıbrıs’a kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre dün “Purnara göçmen kampını” ziyaret eden Yoannidis, ara bölgedeki göçmenler meselesinin, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarıyla birlikte yönettikleri bir mesele olduğunu söyledi. Yoannidis, “Tavrımız net. Bu insanları kabul etmemiz söz konusu değil. Yeşil Hat’tın göçmen geçidi haline gelmesini istemiyoruz.” dedi.

Yoannidis, önceki yıllarda büyük sorun yaşadıklarını bu nedenle göçmenlerin kara yoluyla Güney’e geçişini engellemek istediklerini ancak “bir çözüm bulunana kadar” ara bölgede mahsur kalan kişilerin hayatta kalması için gereğini yaptıklarını savundu.

Meseleye ideal çözümün ne olacağı sorusuna karşılık ise Nikolas Yoannidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti bu insanları kabul etmeyeceğine göre en ideal çözüm ya geldikleri yer olan Türkiye’ye gönderilmesi ya da başka bir ülkeye nakledilmesi için bir yöntem bulunmasıdır.” dedi.

Purnara kampında bugün yaklaşık 250 göçmenin yaşadığını söyleyen Yoannidis, bu sayının önceki yıllara göre çok düşük olduğuna dikkat çekti.

(ŞA/GÜL)