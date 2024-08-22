"Orman yangınlarını oluruna bırakarak sırtımızı dönme lüksümüz yoktur... Plan, hazırlık ve önlemler gibi çalışmalar konusunda hükümetin daha duyarlı ve proaktif olması gerekir"

Yeşil Barış Hareketi, hükümetin “çevresel sorumluluk” görevlerini yerine getirmediğini ileri sürerek "Orman yangınlarına karşı işimiz şansa kaldı" açıklamasında bulundu.

Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın aşırı ısınmasıyla birlikte yazda aşırı sıcakların etkisiyle ormanların birçok ülkenin yanı sıra, Türkiye’de de yanarken orman yangınlarına karşı yeterli duyarlılık göstermeyerek, gerekli önlemleri almayan hükümetin ülkenin geleceğini karanlıklarla karşı karşıya bıraktığı savunuldu.

“Ormanlar, ekosistemimizin en önemli parçalarındandır ve yangınların hem doğaya hem de biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği bilinen bir gerçektir. Hükümet bu doğrultuda sorumluluk alarak, Anayasa’nın da emrettiği ‘çevresel sorumluluk’ gereği azami inisiyatifini ortaya koymalıdır. Orman yangınlarını oluruna bırakarak sırtımızı dönme lüksümüz yoktur” ifadeleri kullanılan açıklamada, artık hayatın her noktasında, özellikle adada var gücü ile her gün daha yakıcı biçimde etkilerini artıran iklim değişikliğinin, orman yangınlarının sıklığını ve şiddetini artırmakta olduğu kaydedildi.

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkede de hükümetin, iklim değişikliği ile mücadelede aktif rol alması, ülkenin geleceğini olumsuzluklarla karşı karşıya bırakmamak adına ormanların yaşamasını sağlamak amacıyla olmazsa olmaz bir yükümlülüğü olduğu belirtilen açıklamada, “Yaptığımız tüm faaliyetler orman yangınları sonrasında travmalar ve çöküntüler yaratmaktadır. Tarım, turizm ve ormancılık gibi sektörlerde büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır ve gerekli önlemler almak, bu sektörlerin korunması ve yaşayabilmesi için çok önemlidir. Yangınlar toplum sağlığı açısından da çok büyük olumsuzluklar yaratmakta, hava kalitesini düşürüp sağlık sorunlarına yol açmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Yeşil Barış Hareketi açıklamasında, hükümetin cesur adımlar atması istenerek yangınlarla mücadele için hazırlıklı olmak, erken uyarı sistemleri ve acil durum planları oluşturmanın da son derece önemli olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Plan, hazırlık ve önlemler gibi çalışmalar konusunda hükümetin daha duyarlı ve proaktif olması gerekir. Toplumun orman yangınları konusunda bilinçlendirilmesi, eğitim ve farkındalık yangın riskinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Hükümetin bu alanda eğitim programları ve tüm topluma yönelik kampanyalar düzenlemesi gerekmektedir.” denildi.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun da bu konularda aktif hareket ederek, hükümete bu yükümlülüklerini hatırlatarak gereken ve talep edilenleri dikkate almasının sağlanması gerektiği kaydedildi.