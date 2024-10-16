Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'daki depremde 187 vatandaşın depremden etkilendiğini, 43 vatandaşın gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıkladı.

Deprem, başta Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Bu beş ilde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

AFAD, depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandığını, sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiğini bildirdi.

-Yerlikaya: 187 kişi etkilendi

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir basın toplantısı düzenleyerek depremin bilançosuna ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, depremin ardından aldıkları ihbarları önceliklendirerek yaptıkları saha taramalarında, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da birer olmak üzere toplam 3 binada çökme olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmadığını belirten Yerlikaya, 187 kişinin depremden etkilendiğini ve 43 kişinin gözetim altında tutulduğunu, diğerlerinin ayakta tedavi edildiğini ifade etti.

Malatya Pötürge ilçesinde kaya düşmesi yaşandığını ancak bundan kaynaklı kapalı olan herhangi bir yol olmadığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, enerji, elektrik ya da su altyapısında herhangi bir hasarın olmadığını, hastanelerde de bir olumsuzluk yaşanmadığını ekledi.

-AFAD: Acil Çağrı Merkezi'ne 374 ihbar

Deprem sonrasında AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli AFAD ekiplerimizin yanı sıra Emniyet ve Jandarma ekiplerinin saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

"Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 374 ihbar gelmiştir. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 3 binada hasar meydana gelmiştir.

"Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 374 ihbarın 341’inin bilgi, 33’ünün de yardım amaçlı çağrı olduğu bilgisini paylaştı.

Üç ildeki üç binada kısmi çökme meydana geldiğini belirten Bakan, "Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır." dedi.