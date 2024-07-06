Avrupa Birliği Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu, görevine devam etmek istemediğini ve Brüksel’den Güney Kıbrıs’a döneceğini açıkladı. Bunun üzerine Güney Kıbrıs’ta Kiriakidu’nun yerine yapılacak atama ve olası isimler tartışılmaya başlandı.

Politis Rum Yönetimi Başkanlığı’nın olası atamayla ilgili herhangi bir işaret vermekten kaçındığını ancak kulislerde, eski Maliye Bakanı ve şu anda DİSİ’den milletvekili olan Haris Yeorgiadis’in adının en favori aday olarak anıldığını bildirdi.

Gazete Kiriakidu’nun Brüksel’den ayrılacağını Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Fon Der Leyen’e ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bildirdiğini, Hristodulidis'in, görev süresi boyunca gösterdiği iş birliği nedeniyle Kirikakidu’ya teşekkür ettiğini yazdı.