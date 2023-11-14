Lefkoşa, 14 Kasım 23 (TAK): Yeniden Refah Partisi’nin KKTC temsilciği yarın Lefkoşa’da açılacak.
Yeniden Refah Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, açılış Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla yarın saat 15.00'te yapılacak.
(GÖZ/ÖK)
Lefkoşa, 14 Kasım 23 (TAK): Yeniden Refah Partisi’nin KKTC temsilciği yarın Lefkoşa’da açılacak.
Yeniden Refah Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, açılış Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla yarın saat 15.00'te yapılacak.
(GÖZ/ÖK)
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