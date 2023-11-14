Lefkoşa, 14 Kasım 23 (TAK): Yeniden Refah Partisi’nin KKTC temsilciği yarın Lefkoşa’da açılacak.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik Ve Çevre Bakanlığı Bütçesi Komiteden Geçti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik Ve Çevre Bakanlığı Bütçesi Komiteden Geçti

Yeniden Refah Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, açılış Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla yarın saat 15.00'te yapılacak.

(GÖZ/ÖK)