Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bugün yeniden belirlediği asgari ücret Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ,1 Mayıs itibarıyla geçerli olacak asgari ücret "saatlik 195,72 TL, günlük 1565.81 TL, haftalık 7829.07 TL, aylık ise 33926.00 TL” olarak açıklandı.

Kararla ilgili Resmi Gazete’de yer alan açıklamada, asgari ücretin 20 Mayıs'ta belirlendiği, 23 Mayıs tarihinde Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası’nın itiraz etmesi üzerine bugün komisyonun yeniden toplandığı kaydedildi. Bugünkü toplantıda devleti temsilen 5, işçi tarafını temsilen 4 ve işveren tarafını temsilen 2 üyenin katıldığı belirtilen açıklamada, toplantıda, gerekli değerlendirmelerin yapıldığı ve asgari ücretin yeniden belirtildiği ifade edildi. Oylamada devlet tarafının 5, işveren tarafının 2 evet oyu; işçi tarafının ise 4 hayır oyu verdiği de açıklamada yer aldı.

Kararda, yasanın "çıraklık" olarak tanımladığı 15 ile 17 yaş arası işe alınanlara ise belirlenen kıstasların yüzde 30 indirimle uygulanmasının da oy çokluğuyla kabul edildiği belirtildi.