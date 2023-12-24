YENİBOĞAZİÇİ'NDE MUHTEŞEM FESTİVAL GİBİ CİTTASLOW GÜNÜ

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi Belediyesinin Cittaslow 10 yılında düzenlemiş olduğu Toprak Ana Günü bugün mahşeri kalabalığın katılımı ile 2'nci Selim Parkı Kompleksinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar .Turizim ve Çevre bakanı Fikri Ataoğlu yanında çok sayıda vatandaş bahardan kalma bir günde katılırken festival gibi etkinliğinde yöresel lezzetlerin satıldığı stantlar büyük ilgi görürken çok sayıda vatandaş böyle güzel bir gün düzenleyen başkan Katip Demire teşekkürlerini sundular.

Gurup Retro çalgıcılarının verdiği konserde vatandaşlar bol bol eğlenirken, çocuklar için kurulan oyun alanları yanında palyoçaların çocuklara yeni yıl dolayısı ile hediye dağıtması çocukları mutlu ederken Cortado ise gün boyu vatandaşlara ücretsiz kahve ikramında bulundu.