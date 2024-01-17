YENİBOĞAZİÇİ'DE YENİ BİR LEZZET DAHA CRİSPY CHİCKEN

DAÜ’de Ahşap-Hibrit Evlerle İlgili Seminer DAÜ’de Ahşap-Hibrit Evlerle İlgili Seminer

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi (Aysergi) köyünde genç işadamlarından girişimci Mehmet Özdoğaç tarafından İstiklal caddesi üzerinde Cripsy Chicken isimli dükkan hizmet vermeye başladı.