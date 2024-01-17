YENİBOĞAZİÇİ'DE YENİ BİR LEZZET DAHA CRİSPY CHİCKEN
Ergün Yahat
Yeniboğaziçi (Aysergi) köyünde genç işadamlarından girişimci Mehmet Özdoğaç tarafından İstiklal caddesi üzerinde Cripsy Chicken isimli dükkan hizmet vermeye başladı.
YENİBOĞAZİÇİ'DE YENİ BİR LEZZET DAHA CRİSPY CHİCKEN
Ergün Yahat
Yeniboğaziçi (Aysergi) köyünde genç işadamlarından girişimci Mehmet Özdoğaç tarafından İstiklal caddesi üzerinde Cripsy Chicken isimli dükkan hizmet vermeye başladı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P